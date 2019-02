Homejackers binden kinderen vast: “Ze dreigden er ook mee onze hond te doden met een mes, het was verschrikkelijk”

Kortenaken - In een huis langs de Tiensestraat stonden de drie kinderen en een kleinkind van een gezin in de nacht van vrijdag op zaterdag doodsangsten uit. Hun ouders waren niet thuis toen twee gemaskerde mannen binnenvielen en geld en goud eisten. Ze knevelden de jongeren en lieten een spoor van vernieling achter.

De daders gingen driest te werk. “Eerst probeerden ze langs de zijkant ons huis binnen te dringen”, vertellen twee van de drie kinderen. “Toen ze zagen dat we nog op waren, snelden ze naar de voordeur. Onze oudste zus probeerde de deur nog op slot te doen, maar het was te laat. De twee gemaskerde mannen kwamen binnen en bonden ons quasi onmiddellijk vast met plakband. Ze begonnen te roepen en eisten geld en goud, maar dat hebben we niet.”

De ouders van de kinderen waren op de terugweg van vakantie toen ze plots telefoon kregen. “Onze oudste dochter moest van de overvallers naar ons bellen”, vertelt de moeder. “Maar wij konden ook niet zeggen waar er geld of goud bij ons te vinden was, omdat het er niet was. Wat me wel opviel, is dat de twee mannen met een Bosnisch accent spraken. Dat heb ik toch gehoord. We moesten iets doen, want we waren doodongerust over de veiligheid van onze kinderen. In het buitenland konden we niet naar de politie bellen, dus heb ik mijn zus gebeld, die op haar beurt de politie heeft verwittigd.”

Toen duidelijk werd dat er geen geld en goud voor het rapen lagen, werden de homejackers gewelddadig. “Ze sloegen al onze gsm's kapot en vernielden de televisie”, aldus de kinderen. “Dan is er een van hen naar boven gegaan. Hij heeft alles overhoop gehaald. Ze dreigden er ook mee onze hond te doden met een mes. Het was verschrikkelijk.”

Nog steeds erg bang

“Ze vroegen ook waar de auto van papa was. Ze hadden de reservesleutel al gevonden. De auto was er niet, dus namen ze een Peugeot die hier op de oprit stond. Ze namen nog een kleine televisie, wat persoonlijke bezittingen en twee flessen wodka mee. Gelukkig werd het duo opgepakt door de politie, maar we zijn nog steeds erg bang.”