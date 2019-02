Ondanks zware ziekte blijft Daan (45) positief: “Ik laat mijn leven niet overhoop halen door mijn ziekte en geniet van elke dag”

Koksijde / Oostduinkerke -

Daan en Sabien Verstappen wilden de negende Knuffelduik in Oostduinkerke voor geen geld missen. Ze dragen de organisatie Kiekafobee een warm hart toe en sponsoren het initiatief stevig. Daar is ook een goede reden voor: Daan is zelf kankerpatiënt. Eén ding is zeker: hij en zijn vrouw genieten elk moment met volle teugen van het leven.