Vader van Scientology-leider gooit olie op het vuur van jaren oud mysterie: “Mijn schoondochter zal nooit vrijkomen”

Het is één van de vragen die steeds terugkeert als het over Scientology gaat: waar is de verdwenen echtgenote van leider David Miscavige? Uitgerekend de vader van Miscavige gooit nu olie op het vuur, door in een documentaire te voorspellen dat zijn schoondochter “nooit vrij zal komen”.

Het verhaal van Shelly Miscavige is al langer een mysterie: de vrouw van David Miscavige, de opvolger van Scientology-oprichter L. Ron Hubbard, stond ooit bekend als de ‘Queen of Scientology’, maar werd volgens onbevestigde geruchten in 2005 om onbekende redenen in de ban geslagen door haar echtgenoot. Sindsdien verscheen de vrouw al 13 jaar niet meer in de openbaarheid.

De vragen over het lot van de vrouw klinken al enkele jaren steeds luider, vooral nadat actrice Leah Remini er de aandacht op vestigde in een documentaire en de verdwijning van haar vriendin aangaf bij de politie. Een rapport van de politie van L.A. bestempelde de klacht echter als “ongefundeerd”, en sloot het onderzoek.

Ron Miscavige Foto: 60 Minutes

In een documentaire gooit nu ook Ron Miscavige olie op het vuur: volgens de vader van David Miscavige zal zijn schoondochter “nooit vrijkomen”. “Dit zijn slechte mensen. Ze hebben geen geweten, dus kunnen ze doen wat ze willen”, aldus de man die Scientology in 2012 na 42 jaar de rug toekeerde.

Volgens Remini en de bekende Scientology-criticus Jason Beghe wordt Shelly Miscavige tegen haar wil vastgehouden en geïndoctrineerd door Scientology. Dat reageerde al op de uitzending, en benadrukt dat Shelly Miscavige “uit vrije wil” achter de schermen van de beweging werkt. De documentaire is volgens Scientology dan ook “bedrieglijk”.