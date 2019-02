Dodi Lukebakio en Benito Raman helpen Düsseldorf aan klinkende zege tegen Stuttgart

Fortuna Düsseldorf heeft zondag de 21e speeldag in de Duitse Bundesliga afgesloten met een 3-0 thuisoverwinning tegen Stuttgart. Dodi Lukebakio droeg aan de zege bij met een assist, invaller Benito Raman legde zelf de eindstand vast.

Net voorbij het halfuur knikte Karaman (34.) de openingstreffer tegen de touwen in de Esprit Arena. Lukebakio kreeg teveel ruimte en zette perfect voor: 1-0. Fink (49.) verdubbelde de voorsprong, waarna Raman (85.) de schaapjes helemaal op het droge bracht. De kwieke aanvaller was met nog een kwartier te gaan ingevallen, en bewees tien minuten later zijn waarde. Raman buitte zijn snelheid optimaal uit, kneep naar binnen en wipte het leer over de Stuttgart-doelman om de 3-0 eindstand vast te leggen. De bezoekers sloten de partij af met tien na rood voor Gonzalez. Lukebakio maakte de match vol. Fortuna Düsseldorf klimt in de stand naar de twaalfde plek met 25 punten, ofwel 10 punten boven de gevarenzone. Stuttgart (15 ptn) is zestiende.