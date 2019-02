Gent -

In tijden waarin we een paar schoenen thuis laten leveren, zelf met valiezen sleuren als we op reis gaan? Niet erg logisch, vond Jill Vanhauwaert (34). Samen met Joris Schellekens (30) richtte ze in Gent een bedrijfje op dat reizigers verlost van hun bagagezorgen: Thatch.