Met metaaldetector op zoek naar resten Pools vliegtuig dat in 1965 crashte

Gingelom -

Zo’n 25 ‘metaaldetectoristen’ gingen zaterdag op zoek naar resten van een Pools vliegtuig dat in 1965 crashte in Jeuk, deelgemeente van Gingelom. De vier inzittenden kwamen daarbij om het leven. Toen de zoon van de toenmalige piloot, Marian Kowalewicz, de plek vorig jaar bezocht, was hij erg teleurgesteld omdat er geen gedachtenisplaat te vinden was. Voor erfgoedverenigingen HAL en ‘de Graef’ het signaal om in samenwerking met rijksarchivaris Rombout Nijssen nu op zoek te gaan naar resten van het vliegtuig en werk te maken van een herdenkingsmonument.