Touring wil speciale bobcampagne rond drugsgebruik

Het aantal automobilisten dat betrapt wordt onder invloed van drugs stijgt, terwijl het aantal dronken bestuurders net daalt. In vijf jaar tijd is het aantal drugs­inbreuken op de Vlaamse wegen meer dan verdubbeld. “Er moet dringend een bobcampagne komen rond drugs”, zegt ­mobiliteitsorganisatie Touring. De Vlaamse overheid start vanaf deze zomer met ­sensibiliseren.

“De bobcampagnes hebben een groot effect gehad als het op drinken en rijden aankomt. Wel, het is tijd dat er voor drugs iets gelijkaardigs komt.” Dat zegt Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring. “Want de sociale controle op drugs en rijden is er niet, of veel minder. Terwijl het probleem wel groeit.”

Uit cijfers van de politie blijkt dat in de eerste helft van vorig jaar op de Vlaamse wegen net geen drieduizend bestuurders betrapt werden op drugs achter het stuur. Dat is een stijging met elf procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Als je vergelijkt met vijf jaar geleden, gaat het om bijna een verdrievoudiging (1.160). Terwijl het aantal alcoholinbreuken in dezelfde periode met tien procent is gedaald.

Áltijd een slecht idee

“Het is een groeiend probleem”, zegt Smagghe. “En het is vooral een probleem bij jongeren. Meer dan dertig procent van de inbreuken gebeurt bij de leeftijdsgroep 20 tot 24 jaar, nog eens een kwart bij de 25- tot 29-jarigen. Liefst 94 procent zijn mannen. En een kwart van de betrappingen gebeurt tijdens een weekendnacht.” Uit eerdere analyses was al gebleken dat het dan vooral om cannabis (ruim 50 procent) gaat, gevolgd door amfetamines (16 procent) en cocaïne (12 procent).

Bloedprik overbodig

Begin dit jaar had ook het Belgisch ­Instituut voor de Verkeersveiligheid (VIAS) al aan de alarmbel getrokken, omdat 7 procent van de jonge Vlaamse bestuurders in een bevraging zei af en toe onder invloed van drugs achter het stuur te kruipen. “Het gebruik neemt toe, dus we beseffen dat we hier specifiek moeten sensibiliseren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “In juli en augustus zullen we een campagne houden rond drugsgebruik in het verkeer.”

Of dat in een bobcampagne rond drugs zal zijn? “Dat concept zie ik nu niet meteen bruikbaar”, zegt Weyts. “Het bobprincipe gaat ervan uit dat één ­iemand niet drinkt en de rest van het gezelschap wel. Drugsgebruik is in élk geval een slecht idee én onwettig. Ook als je niet rijdt.”

En als je wél rijdt, heeft elke drug nefaste gevolgen op je stuurvermogen, zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). “Cannabis heeft hetzelfde effect als alcohol: je gaat te traag reageren. Cocaïne en amfetamines werken net stimulerend, waardoor je de risico’s helemaal fout gaat inschatten en overmoedig gaat rijden, bochten te snel gaat nemen, enzovoort. Ook met slaap- en kalmeermiddelen als benzodiazepines moet je oppassen: ze maken je veel minder alert tijdens het rijden. Apothekers moeten hun klanten er duidelijker op wijzen dat je ook met dat soort pillen niet achter het stuur mag kruipen.”

Volgens Touring zullen er in de toekomst nog veel meer bestuurders betrapt worden. “Omdat de vaststellingen sneller zullen gebeuren”, zegt Smagghe. “Op dit moment moet er bij elke positieve speekseltest nog een bloedanalyse worden gedaan voor er gesanctioneerd kan worden. Dat is omslachtig en een enorm tijdverlies. Vanaf dit voorjaar wordt met speekselcollectoren gewerkt en is een bloedprik niet meer nodig.”