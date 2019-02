Ook koning heeft last van graffiti (en laat die verwijderen)

Brussel - Koning Filip zoekt een schoonmaakbedrijf dat op de muur van zijn kasteeldomein in Laken graffiti kan verwijderen.

Daar is over een lengte van zestig meter een opschrift aangebracht: “De politie vermoordt 98-18. De politie moordt nog steeds.” Ondertekend ACAB, wat zoveel betekent als “alle smerissen zijn klootzakken”. De daders verwijzen zo naar Semira Adamu, de Nigeriaanse asielzoekster die in 1998 bij haar uitwijzing stierf. Maar ook naar Mawda, het Koerdische meisje dat in 2018 – vandaar 98-18 – stierf bij een politieachtervolging.