“Villa’s zonder zwembad raken niet verkocht”

Wil je een huis verkopen van 600.000 euro of meer, dan kun je daar maar beter een zwembad bij hebben. “Potentiële kopers ­komen vaak niet meer kijken als er geen zwembad is of geen mogelijkheid om er een aan te leggen”, zegt Frédéric Van Blerk van vastgoedkantoor Engel & Volkers.

Het is duidelijk dat een zwembad vooral de waarde van grote ­woningen doet stijgen. 2.400 Belgen hebben dat vorig jaar in hun oren geknoopt en een zwembad laten aanleggen. Dat is een stijging met twintig procent ten opzichte van het jaar ervoor, zegt de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers. “95 procent daarvan zijn buitenzwem­baden”, zegt voorzitter Patrice Dresse. “De ­gemiddelde prijs voor zo’n buitenzwembad is 50.000 euro.”

En voor onderhouds- en energiekosten moet je daarna op 5 euro per dag rekenen.