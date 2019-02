Cristiano Ronaldo eist hoofdrol op bij Juventus: Portugees scoort, bezorgt teamgenoot pijnlijke buil en knuffelt met veldbestormer

Juventus is opnieuw een stapje dichter bij het verlengen van haar Italiaanse landstitel. De fiere competitieleider won vlotjes bij Sassuolo met 0-3, met dank aan goals van Sami Khedira, Cristiano Ronaldo en Emre Can. Ronaldo zorgde voor hét beeld van de wedstrijd toen hij de bal keihard tegen het hoofd van teamgenoot Khedira trapte.

Khedira opende de score voor Juventus halverwege de eerste helft. Sassuolo bleef nadien lang in de wedstrijd, tot Ronaldo er twintig minuten voor affluiten 0-2 van maakte. Na 86 minuten legde Can de 0-3 eindstand vast. Tussendoor werd de wedstrijd even verstoord door een man die het veld betrad… en even wou knuffelen met Cristiano Ronaldo. Een verzoek dat de Portugees inwilligde. Doordat Napoli zaterdag gelijkspeelde tegen Fiorentina (0-0) bedraagt de voorsprong van de Oude Dame nu al 11 punten.

Bekijk hier hoe Ronaldo de bal in het gezicht van teamgenoot Khedira ramt:

Ook AC Milan won zondag met 3-0, meer bepaald tegen nummer vijftien Cagliari. Luca Ceppitelli scoorde na dertien minuten een eigen doelpunt en bracht de Milanezen zo op 1-0. Paqueta maakte er al snel 2-0 van, de 3-0 kwam iets na het uur van Krzysztof Piatek. AC Milan wordt zo opnieuw vierde en blijft in het zog van stadsrivaal Internazionale, dat op de derde plek kampeert.