900 handtekeningen tegen wanpraktijken van jagers in natuurgebied: “Alles wat kan vliegen of lopen wordt hier doodgeschoten”

Wetteren / Wichelen / Kalken / Berlare -

De Vrienden van de Schelde zijn online een petitie gestart om de wanpraktijken in de jacht in en rond de Kalkense Meersen aan te kaarten. Vooral rond het gebied Paardenweide in Berlare is er een probleem, zeggen de verontruste burgers. Ze pleiten voor een jachtstop.