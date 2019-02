Uitbater van Brussels steakhouse valt uit de lucht over waarschuwing door EU: “Spionnen? In mijn restaurant?”

Brussel -

“Blijf weg uit een populair Brussels steakrestaurant in de buurt van het Berlaymontgebouw.” Dat is de opmerkelijke waarschuwing van de interne veiligheidsdienst van de EU aan Europese diplomaten. Chinese en Russische agenten zouden er immers spioneren. “Onzin”, denkt de eigenaar van restaurant Meet Meat. “De Europese commissarissen komen hier eten, ja. Maar het is hier te luidruchtig om hen af te luisteren.”