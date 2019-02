Beschonken magistraat en bestuurder met 2,64 promille betrapt tijdens controleactie

Aalst - De politie van Aalst controleerde zaterdag tussen 9 en 17 uur op zes locaties op alcohol en drugs in het verkeer.

In totaal werden 1.090 bestuurders gecontroleerd. Acht van hen bleken te veel gedronken te hebben. Vier bestuurders moesten hun wagen drie uur aan de kant laten staan en krijgen later een boete van 179 euro. Eén van hen was een magistraat of een hogere ambtenaar die voorrang van rechtsmacht geniet. Vier andere chauffeurs kregen een rijverbod van zes uur opgelegd en ontvangen een boete tussen 200 en 2.000 euro.

Eén chauffeur had maar liefst 2,64 promille in zijn bloed en mocht zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren.

De bestuurders moeten zich later verantwoorden voor de politierechter, de hogere magistraat voor de procureur-generaal.

De politie nam ook vijf drugstests af. Twee bestuurders testten positief. Ook zij mochten hun rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. Een van de voertuigen werd in beslag genomen omdat de chauffeur geen rijbewijs had. De andere bestuurder was een jonge chauffeur met een voorlopig rijbewijs.