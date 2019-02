Stress? Breng eens een bezoekje aan de kamer waar je alles kapot mag slaan zonder je schuldig te voelen

Brugge -

Jeukt het weleens om een bord aan diggelen te gooien? Sla je de deur soms keihard dicht als je gefrustreerd bent? Goed nieuws, want je eigen interieur hoeft er straks niet langer onder te lijden: in Brugge opende zopas de eerste “rage room” van ons land. Een plek waar je je met een koevoet kan uitleven op een printer of salontafel. “Even relaxerend als op reis gaan”, zegt de uitbater.