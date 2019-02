Gepensioneerd speurder van Bende Van Nijvel overleden

Erpe-Mere - Roger Romelart (78), een gepensioneerd speurder van de onderzoekscel naar de Bende van Nijvel, werd zondag dood aangetroffen in zijn woning in Erpe-Mere.

Rond de woning van de gewezen speurder waren er zondag tal van politiemensen in de weer. De man zou op een niet natuurlijke manier zijn overleden. Omdat hij een verleden had als speurder van de onderzoekscel naar de Bende van Nijvel, werd de doodsoorzaak nauwkeurig onderzocht.

De politie was karig met commentaar. Onze redactie kwam te weten dat het niet om een natuurlijk overlijden ging, maar er is geen sprake van een criminele daad. Volgens de eerste vaststellingen zou hij zelf uit het leven zijn gestapt.

Vanaf 1985 maakte Roger Romelart deel uit van de Delta-cel, die onder leiding van de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch onderzoek verrichtte naar de Bende van Nijvel. Toen het onderzoek in 1987 werd overgeheveld naar de onderzoekscel in Charleroi onder leiding van Jean-Claude Lacroix, was Romelart een van de weinige Vlaamse speurders die een tijd dagelijks naar Charleroi spoorde om het onderzoek vooruit te helpen. Later liet hij zich in de pers vrij minachtend uit over de wijze van werken in Wallonië.

De speurder was al verscheidene jaren met pensioen, maar een paar jaar geleden werd hij nog ondervraagd door het huidig onderzoeksteam naar de Bende van Nijvel.

Bekend figuur

Roger was een bekend figuur in Erpe-Mere. Hij integreerde er zich de voorbije jaren sterk in het sociale leven. Wanneer in 2017 de toenmalige uitbaatster van de Vlekkemse herberg De Herleving er met het geld van de caféspaarders vandoor ging, verzamelde hij de gedupeerden en diende hij een gerechtelijke klacht in. Hij was ook medebestuurder van een petanqueploeg in Bambrugge.

“De voorbije maanden sukkelde hij met zijn gezondheid”, zegt een van zijn vrienden. “Hij ging minder vaak op stap met ons.”

INFO

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.