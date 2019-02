Van Whatsapp tot porno: nooit eerder lieten we ons zo in de luren leggen

“Dag papa, ik heb een nieuw nummer.” Het lijkt op het eerste gezicht een onschuldig Whatsapp-berichtje, maar niets is minder waar. In werkelijkheid is het de nieuwste truc van internetoplichters om u geld afhandig te maken, waarschuwt de politie. Die worden alsmaar inventiever in hun manieren om u in de luren te leggen.