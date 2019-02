Zes jaar nadat N-VA hem gouverneur maakte wordt Jan Briers CD&V’er (en daar is niet iedereen binnen de partij even enthousiast over)

Zoals elke gouverneur was hij onafhankelijk. Ondanks de link met N-VA, de partij die hem in het ambt hees. Maar nu kiest Jan Briers (65) écht kleur. Bij CD&V wordt hij eerste opvolger van Pieter De Crem op de Oost-Vlaamse Kamerlijst. Weer geen vrouw, weer geen jongere, maar dat mag volgens Briers geen probleem vormen. “Mijn leeftijdsgroep is nu ondervertegenwoordigd in de Kamer.”