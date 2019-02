Van bed tot rollator: bedrijf schenkt voor half miljoen euro aan ziekenhuismateriaal aan goed doel

Mechelen / Hasselt -

Het Hasseltse vastgoedbedrijf DMI Vastgoed heeft voor meer dan een half miljoen euro aan ziekenhuismateriaal geschonken aan het goede doel. Het materiaal, van rolstoelen en ziekenhuisbedden tot hele operatiezalen, is afkomstig uit het voormalige ziekenhuis AZ Sint-Maarten in Mechelen en gaat naar verenigingen, scholen en zorginstellingen in Limburg. De rest gaat naar een ziekenhuis in Roemenië en naar hospitalen in Afrika.