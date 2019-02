Al tiende Democraat doet gooi naar Amerikaans presidentschap: president Trump haalt hard uit, maar Amy Klobuchar laat zich niet doen

Senator Amy Klobuchar heeft zondag tijdens een speech bekendgemaakt dat ze zich kandidaat stelt voor de Democratische voorverkiezingen van 2020 voor het Witte Huis. Ondertussen zijn er bij de Democraten al een recordaantal vrouwen kandidaat voor het presidentschap. Dat Klobuchar haar campagne aftrapte in een sneeuwbui in -10 graden was voor president Donald Trump de uitgelezen kans de klimaatactiviste belachelijk te maken.

De naam van de 58-jarige Klobuchar deed al langer de ronde. Ze wordt beschouwd als een veeleer gematigde Democraat, in tegenstelling tot de meer progressieve kandidaten Kamala Harris en Elizabeth Warren.

“Als jullie president, zal ik jullie in de ogen kijken en jullie vertellen wat ik denk”, verklaarde Klobuchar op een bijeenkomst in Minnesota. “Wat er ook gebeurt, ik zal vanuit het hart leiden.”

“Stop de haat”

In haar speech riep ze zondag onder meer op tot strengere regels voor wapens en een verlaging van de kosten voor zorgverlening. Klobuchar zet zichzelf neer als iemand die kan samenwerken met de Republikeinen. “Stop de bangmakerij en stop de haat”, klonk het.

De Democrate beloofde verder te investeren in groene jobs en stelde opnieuw te zullen toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs, waar Trump in 2017 nog uitstapte. Klobuchar gaf haar speech bij -10 graden tijdens een fikse sneeuwbui. De perfecte aanleiding voor Trump om Klobuchar een veeg uit de pan te geven.

Sneeuwvrouw

“Het is weer gebeurd. Amy Klobuchar heeft aangekondigd dat ze zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen”, klonk het op Twitter. “Ze sprak vol trots over het bestrijden van de klimaatopwarming te midden van een storm van sneeuw, ijs en vriestemperaturen. Wat een slechte timing. Aan het eind van haar speech zag ze eruit als een sneeuwman(vrouw)!”

(Lees verder onder de tweet)

Well, it happened again. Amy Klobuchar announced that she is running for President, talking proudly of fighting global warming while standing in a virtual blizzard of snow, ice and freezing temperatures. Bad timing. By the end of her speech she looked like a Snowman(woman)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 februari 2019

Klobuchar liet dat echter niet zomaar gebeuren. Op Twitter gaf ze de president een stevige steek. “Ik heb de wetenschap aan mijn kant. Ik kijk uit naar onze debatten over het klimaat (en vele andere zaken). Ik vraag me af hoe jouw haar het ervan af zou brengen in een sneeuwstorm.”

Ondertussen hebben al tien Democraten zich officieel kandidaat gesteld voor de voorverkiezingen, onder wie vijf vrouwen. Naast Klobuchar gaat het om Elizabeth Warren, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand, Tulsi Gabbard, Cory Booker, Julian Castro, Pete Buttigieg, John Delaney en Andrew Yang.