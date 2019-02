Onze chef voetbal Ludo Vandewalle ziet dat er iets mis is bij Club Brugge: “Moeten ze nu al hopen op Pozuelo?”

Onnozeler moet het niet worden. Irvin Cardona had 18 maanden geleden nog nooit van Cercle Brugge gehoord, maar vierde het slinks gestolen gelijkspel (!) in de derby met het planten van de vlag op de middenstip. Alsof hij Killian Overmeire-­gewijs al heel zijn leven bij de vereniging speelt en al die tijd op dit moment had gewacht. Ruud ­Vormer en Leandro Trossard waren hem nog niet zo lang geleden voorgegaan met deze provocerende actie. Maar zij hadden tenminste hun wedstrijd gewonnen. Door een gelijkspel in de derby zo te ­exploiteren, maakt Cercle zich nog kleiner dan het al is.