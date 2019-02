Cruciale weken voor coach Ivan Leko: “Mijn moeilijkste periode als trainer van Club Brugge”

Coacht Ivan Leko straks op geleende tijd? Het seizoen van Club Brugge, en de toekomst van de Kroatische trainer, ligt in de waagschaal na nieuw vermijdbaar puntenverlies op Cercle Brugge. Blauw-zwart slaagt er niet langer in overwicht om te zetten in resultaten, net nu er met twee keer Salzburg, Genk en Anderlecht vier sleutelduels op rij wachten. “Qua resultaat is dit mijn moeilijkste periode als trainer van Club”, bekent Leko.

“Dit resultaat is erg jammer voor ons”, gaf Leko zijn analyse van de wedstrijd. “Op een heel slecht veld waren we de enige ploeg die probeerde te voetballen. We hadden controle, we waren dominant en we scoorden twee mooie goals. Maar we wisten dat Cercle sterk was op de counter en jammer genoeg konden we bij twee keer balverlies hun het scoren niet beletten.”

Excuses

Club is niet meer bij machte zijn overwicht in overwinningen om te zetten. Verliest op cruciale momenten in de wedstrijd zijn concentratie. Het gevolg is af te lezen in de stand: nu al elf punten achterstand op Racing Genk. Dat kunnen er veertien worden als de Limburgers zondag hun vlag planten in Jan Breydel.

“We moeten niet te veel rekenen, dat helpt ons niet vooruit”, probeert Leko de aandacht van de stand af te leiden. “Wat voor mij telt is dat ik op training inzet zie, en in de wedstrijden goed voetbal. Ik zou me pas zorgen maken als de energie en de wil om te winnen niet meer aanwezig was.”

De Club-trainer kan excuses inroepen – de erbarmelijke grasmat is niet in het voordeel van Club – maar de vraag is hoeveel krediet hij nog op bestuursniveau heeft. Februari is een beslissende maand met na de gelijke spelen tegen Gent en Cercle, vier topduels tegen Salzburg (deze week thuis, volgende week uit), Genk en Anderlecht. In het Constant Vanden Stockstadion kon Club sinds 1998 niet meer winnen. Leko zal moeten stunten om zich een weg uit de crisis te ­banen. “Het klopt dat dit qua resultaten mijn moeilijkste periode als trainer van Club Brugge is”, zei Leko. “Maar we mogen onze situatie niet dramatiseren. We hebben laten zien dat we nog altijd goed kunnen voetballen. We moeten alleen efficiënter worden.”

Leko kan zich optrekken aan de eerste veldgoal van Wesley sinds 6 november al was het wel opmerkelijk dat hij de Braziliaan naar de kant haalde om Openda in te brengen. Wesley was er duidelijk niet gelukkig mee. De Kroatische coach moet nu hopen dat zijn spelers Europees wel resultaten kunnen boeken. In de laatste maanden van 2018 liet Club ook veel dure punten liggen, maar redde Leko het blazoen door een reeks van vier wedstrijden zonder nederlaag in de Champions League.

Een zege tegen Salzburg is de beste manier om zondag tegen Genk niet met het mes op de keel te moeten spelen.