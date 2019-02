Nieuwe Genkse Japanner traint zelfs met tolk (in Roma-outfit)

Uiteraard ging op de zondagochtendtraining van RC Genk de meeste aandacht naar Alejandro Pozuelo, die op vertrekken staat. Maar ook nieuwkomer Junya Ito viel op.

De 25-jarige flankaanvaller kwam zopas op huurbasis over van het Japanse Kashiwa Reysol. Ito is het Engels niet machtig, zodat hij zelfs op het trainingsveld constant wordt gevolgd door een tolk, die alle instructies van coach Philippe Clement naar het Japans vertaalt. Vreemd genoeg verscheen de tolk niet in een outfit van RC Genk op het terrein, maar in een exemplaar van de Italiaanse club AS Roma.

Ito maakte alvast een gretige indruk. Deze namiddag wordt de Japanner officieel voorgesteld.