CLUBNIEUWS. Blessure Trossard lijkt mee te vallen, linksachter bij Anderlecht ziek door airco

GENK. Blessure Trossard lijkt mee te vallen

De schade aan de linkerenkel van Leandro Trossard valt op het eerste gezicht mee. De Genkse flankaanvaller moest vrijdag in de slotfase van de topper tegen Standard vervangen worden nadat hij ongelukkig in de grond had getrapt. Een eerste onderzoek bracht geen scheur of breuk aan het licht, de enkelbanden zouden alleen verrekt zijn. Een extra controlescan moet dat nieuws vandaag nog wel bevestigen.

Intussen trainde Trossard gisteren voorzichtig individueel, hij hoopt zelfs fit te geraken voor de Europese uitwedstrijd van donderdag bij Slavia Praag. Al wil niemand in die wedstrijd ook maar enig risico nemen met het oog op de topper van zondag op Club Brugge.(mg, svc)

ANDERLECHT. Obradovic out, Cobbaut ziek door airco

Ivan Obradovic viel nog voor de rust uit. De Servische linksback van Anderlecht heeft een spierscheur en is wellicht een tijdje uit. Antonio Milic moest hem komen vervangen op de flank, want er zat geen echte linksback meer op de bank. Elias Cobbaut en Kenny Saief zaten niet in de selectie. Cobbaut was nochtans hersteld van zijn ziekte van vorige week. De Belgische belofte had de clasico tegen Standard tussen de RSCA-fans gevolgd, maar op de terugweg van Luik naar Brussel had de airco van de bus hem ziek gemaakt.(jug)