Homans weigert burgemeesters van vier faciliteitengemeenten te benoemen

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) zal de benoeming van de burgemeesters van faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek niet goedkeuren. Zij hebben volgens Homans bij de gemeenteraadsverkiezingen de taalwetgeving overtreden.

Dat zegt de minister in een interview in De Ochtend met Radio 1. De kans is volgens haar “totaal onbestaande” dat de vier nog worden benoemd tijdens deze legislatuur. Volgens haar is het “hun eigen schuld”.

“We hebben op voorhand laten weten aan de faciliteitengemeenten dat de gouverneur de oproepingsbrieven zou versturen. Maar ze hebben toch een eigen taalregister gebruikt, dat ze onwettig hebben aangelegd”, zegt ze over de vier burgemeesters die in aanloop naar de verkiezingen dus deels Nederlandstalige en Franstalige oproepingsbrieven hebben verstuurd.

Ook in Kraainem werd het taalregister gebruikt, maar daar heeft de huidige, nieuwe burgemeester geen schuld aan, en daarom kan die volgens Homans wel benoemd worden. De enige faciliteitengemeente rond Brussel waar alles correct is verlopen, volgens Homans, is Wemmel. Ook daar is er dus geen probleem voor de burgemeester.

Beroep

Homans stelt dat de gemeenten nu “voor eens en altijd moeten leren dat ze in Vlaanderen liggen, en zich aan de regels moeten houden”. De niet-benoemde burgemeesters kunnen wel in beroep gaan, maar volgens de minister zal dat weinig uitmaken. “Het verleden heeft uitgewezen dat dat niet werkt”, verwijst ze naar eerdere beroepsprocedures waarbij Damien Thiéry (MR) van Linkebeek in het ongelijk werd gesteld.