Verbrande kleuters aan de beterhand: “Veel pijn maar normaal komt alles goed”

Blankenberge - Het gaat beter met de drie kleuters die vorige vrijdag op een school in Blankenberge verbrand raakten. Het kindje dat er het ergst aan toe was, mocht de dienst intensieve zorgen verlaten.

“Zijn hoofdje is opgezwollen en zijn oogje zit nog dicht, maar het gaat al beter met ons zoontje.” Dat zeggen de ouders van Lander (2,5), een van de drie kinderen die vrijdag verbrand raakten in de ­refter van d’Oefenschool in Blankenberge. De kleuters kregen water van 90 graden heet over zich heen, toen een mobiel buffet omviel.

Lander verblijft net als één ander kindje nog in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek. Beiden hebben tweedegraads brandwonden, maar zouden er al beter aan toe zijn. Intussen liggen ze ook allebei op een gewone ­kamer.

“Lander heeft nog veel pijn”, zegt zijn vader. “Hij heeft veel verzorging nodig, maar normaal zou alles goed komen.” Een operatie zou bij de kinderen niet nodig zijn. “De dokters beslissen maandag (vandaag, nvdr.) welke behandeling de beste is”, zegt de vader.

Mogelijk kunnen de kleuters binnenkort naar een ziekenhuis dichter bij huis.