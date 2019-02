N-VA hekelt klimaatwet: “Peperduur groen luchtkasteel dat ons land opzadelt met miljardenfactuur”

N-VA moet niets weten van de ‘bijzondere klimaatwet’ van Groen en Ecolo. “Deze wet stemmen is alsof je wettelijk vastlegt dat je binnen tien jaar de olympische vijfkamp gaat winnen, weinig geloofwaardig als je geen flauw benul hebt hoe je dat gaat doen”, schrijven twee parlementsleden.

Wetenschappers, middenveldorganisaties en bedrijfsleiders lanceerden begin februari de klimaatcampagne ‘Sign for my Future’. Het doel is om werk te maken van een krachtig klimaatbeleid waardoor ons land voor 2050 klimaatneutraal is. Groen en Ecolo steunen het initiatief. De partijen hebben een wetsvoorstel klaar voor een ‘Bijzondere klimaatwet’.

In een opiniestuk in De Morgen leveren N-VA’ers Lorin Parys (Vlaams parlementslid) en Anneleen Van Bossuyt (Europarlementslid) maandag felle kritiek op het voorstel van de groenen. “De ambities die zij formuleren zijn nobel. Maar over de maatregelen om die te halen lezen we niets. Daar is een goede reden voor”, klinkt het.

Luchtkasteel

Volgens de N-VA’ers stort het plan België in een financieel gat. “De prijs van een groen luchtkasteel is een miljardenfactuur voor burgers en bedrijven. Deze klimaatwet stemmen is alsof je wettelijk vastlegt dat je binnen tien jaar de olympische vijfkamp gaat winnen, weinig geloofwaardig als je geen flauw benul hebt hoe je dat gaat doen.”

“Om de rekening te doen kloppen, moeten de groenen bijvoorbeeld elke woning in 2030 verplicht klimaatneutraal maken, alle auto’s - behalve elektrische - bannen en de helft van onze veestapel op de schop doen.”

Industrie niet onze vijand

N-VA pleit voor andere oplossingen: kernenergie en innovatie: “De grootste Vlaamse troef is innovatie. De industrie is niet onze vijand. Integendeel. Het zijn net de bedrijven die samen met onze onderzoekers zorgen voor nieuwe materialen die onze auto’s letterlijk lichter en dus groener maken. Het is de chemische sector die uitstoot omzet in nieuwe grondstoffen zoals schuimrubber voor matrassen en gerecycleerde brandstoffen. ArcelorMittal en de petrochemie zijn deel van de oplossing, Groen ziet ze liever verdwijnen. Dat zijn minder jobs, maar ook meer uitstoot wanneer zo’n bedrijf naar China of de VS verhuist.”

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) twijfelde zondag in De zevende dag aan de haalbaarheid van een volledige kernuitstap in 2025.