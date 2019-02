Schrijnend: rivier zodanig vervuild door plastic afval dat water nauwelijks zichtbaar is

Ophefmakende beelden zijn het van de Pisang Batu in Indonesië. De rivier in de provincie West-Java is er zo zwaar vervuild dat het water nauwelijks zichtbaar is.

De schuld zou volledig te wijten zijn aan de mens. Elk regenseizoen troept het stinkende afval er samen dat stroomopwaarts in het water is gegooid.

Dat het land het over het algemeen erg slecht doet op het vlak van milieu, hoeft niet te verbazen. Uit een studie blijkt dat de eilandengroep de op één na zwaarste vervuiler is van plastic afval. In totaal produceert het land maar liefst 3,2 miljoen ton afval, waarvan bijna de helft in zee belandt.

De autoriteiten nemen intussen maatregelen om de situatie op orde te brengen. Zo wordt jaarlijks al een miljard dollar uitgegeven om de hoeveelheid afval terug te dringen. Geen simpele opdracht, aangezien recyclage nauwelijks is ingeburgerd bij de lokale bevolking.

