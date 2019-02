Engelse pers maakt Chelsea-coach Sarri af na vernedering: “Hij is zijn kleedkamer kwijt”

De 6-0 van Manchester City tegen Chelsea zindert na in Engeland. Na de zwaarste competitienederlaag in 28 jaar voor de Blues was coach Sarri achteraf (uiteraard) de kop van jut in de Engelse pers: “Hij is zijn kleedkamer kwijt.” Al zijn niet alle analisten overtuigd dat de 69-jarige Italiaan zal moeten opstappen.

Lof voor De Bruyne, frustraties bij Hazard

De spelersbeoordelingen in de Engelse pers logen er niet om: Sergio Agüero kreeg overal een bijna perfecte score na zijn hattrick. Andere uitblinkers waren Raheem Sterling (die ook twee keer scoorde) en toch weer Kevin De Bruyne. “De Bruyne was baas op het middenveld en drukte zijn stempel. Dook op in ongewone hoeken waar Chelsea geen antwoord op had”, klinkt het in de Daily Mail.

Bij Chelsea (uiteraard) heel wat gebuisden achterin met Azpilicueta en David Luiz maar ook Barkley, Kante en Alonso die tenonder gingen op het middenveld. Eden Hazard wordt nog gespaard met een 6, net als Gonzalo Higuain. “Hazard toonde af en toe een flits maar was duidelijk gefrustreerd door de prestatie van zijn ploeg.”

Toch kreeg Hazard ook wat kritiek omdat hij net als zijn ploegmaats niet uitblonk in defensieve zin, maar zijn we dat niet stilaan gewoon van de dribbelaar?

Sarri kop van jut

Grote schuldige voor de zware nederlaag was uiteraard coach Maurizio Sarri. “Zijn spelers leken verloren te lopen, net als tegen Bournemouth. Dat is bijna uitsluitend aan de coach te wijten.”

De Italiaan kon zijn teleurstelling maar moeilijk te baas en weigerde na het duel een hand te geven aan collega Guardiola. De afstraffing zat er nog volgens de Daily Mail nochtans aan te komen. “Na de nederlaag tegen Arsenal ging Sarri ging tekeer over zijn spelers. Hij begon zo een oorlog maar dat heeft duidelijk niet geholpen. De zes tegengoals waren in grote mate te wijten aan de sterkte van City maar tegen Bournemouth bleek al dat niemand nog wil vechten als ze op achterstand komen. Het lijkt erop dat Sarri de kleedkamer echt kwijt is.”

“Sorry”

Na de pijnlijke 4-0-nederlaag werd thuis weliswaar nog met 5-0 gewonnen van (rode lantaarn) Huddersfield maar deze 6-0 zorgt voor een triest record van tien tegengoals op twee uitwedstrijden, iets wat ze in Londen sinds 1990 niet meer hadden meegemaakt.

“We speelden erg slecht in onze laatste drie uitwedstrijden, dus moeten we sorry zeggen”, aldus de 69-jarige Italiaan. “Ik ben ook verrast omdat we in het begin van het seizoen beter uit speelden dan thuis, dus ik weet niet wat er is gebeurd. Maar nu zitten we in de problemen. In de laatste drie of vier wedstrijden konden we niet reageren bij de eerste moeilijkheid, dus we moeten daaruit leren.”

“Het is moeilijk om onze prestatie te beschrijven, het is nog moeilijker om ze te begrijpen. We zijn goed begonnen, maar na vier minuten hebben we een doelpunt op een stomme manier toegegeven. Mijn gevoel vóór de aftrap was nochtans goed, net als tijdens de week. Maar we gaven dus in de openingsminuten een stom doelpunt weg en dat heeft ons genektn want daarna bleven we fouten maken. Manchester City speelt fantastisch voetbal en ik zag een buitengewoon team, wij hadden daarentegen een totale black-out. Wedstrijden als deze kunnen een stempel drukken, het zal niet gemakkelijk zijn om hierna weer op te staan.”

“Ik zal blij zijn als ik de voorzitter hoor”

Maar toen hem werd gevraagd naar zijn eigen toekomst, trok hij zijn wenkbrauwen op. “Als de president (Abramovich, red.) roept, zal ik blij zijn aangezien ik nooit van hem hoor. Om eerlijk te zijn, ik weet niet wat ik kan verwachten.”

De voormalige coach van Napoli werd afgelopen zomer echter niet alleen binnengehaald om prijzen te pakken, zoals zijn voorganger Antonio Conte, maar ook om voor een nieuwe, attractieve stijl te zorgen. Eigenaar Roman Abramovich hoopte met Sarri meer aanvallend voetbal te zien. En dat is nu net de reden voor voormalig Manchester United-verdediger en huidig analist Gary Neville waarom Abramovich zijn geplaagde coach vandaag juist moet steunen.

“Als ze echt de kwaliteit van het voetbal willen verbeteren, dan zullen ze een verandering moeten doormaken. Nu is niet de tijd om toe te geven, nu zullen we zien of Chelsea nog steeds gelooft in zijn beleid. In het verleden kon ik leven met het ontslag van coaches als Villas-Boas en Scolari maar als ze echt op lange termijn aanvallend voetbal willen, moeten ze deze keer door de zure appel bijten. Dat is iets wat ze nooit eerder hebben gedaan, maar het is nodig als ze van stijl willen veranderen.”

Tekenend: fan gooit seizoenskaart op het veld

De woede bij de Chelsea-aanhang is groot. “Jullie hebben Mourinho nodig”, werd door de City-supporters smalend gezongen. De Special One is deze keer misschien niet de oplossing voor de Blues maar de frustraties zitten hoog. Tekenend: achteraf gooide een gefrustreerde Chelsea-fan zijn seizoenskaart op het veld toen verdediger Rudiger zich bij de fans kwam verontschuldigen...

