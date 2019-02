De atypische job van de telemarketeer: iedereen verkoopt thuis

“Door als telemarketeer of verkoopster thuis te werken, word je veel minder gestoord.” (Bert Lambrecht, oprichter De Afsprakenmaker) Foto: Jobat.be

Van de achttien medewerkers bij ‘De Afsprakenmaker’ werken er altijd minstens vijftien thuis. Afstandswerk is voor hun telemarketeers namelijk de gangbare manier van werken. “Op maandag hebben we samen online een lunchmeeting.”

“Een vrij uitgesproken vorm van telewerk”, geeft zaakvoerder en oprichter Bert Lambrecht toe, zelf afkomstig van Dendermonde. Zijn bedrijf ‘De Afsprakenmaker’, dat recent verhuisde naar Erpe-Mere, effent het pad voor technologiebedrijven. Die willen hun waren (vaak software) onder meer aan de man brengen via een afspraak bij potentiële klanten, waarbij de medewerkers van ‘De Afsprakenmaker’ dit voor hen trachten te regelen.

Wees jezelf

Lambrecht gebruikte zijn ervaring als salesmanager voor een bewakingsfirma om zich verder te specialiseren in deze techniek van het zogenaamde ‘cold calling’: het benaderen van personen die zo goed als geen relatie hebben met een onderneming.

Inzicht in de (technische) materie en die goed kunnen overbrengen, staan voorop in zo’n job als B2B telemarketeer. Naast empathie en luisterbereidheid. “En niet te vergeten authenticiteit”, benadrukt hij. “Een oprechte manier van prospecteren slaat nog altijd het meest aan. Daarom zeg ik vaak: wees aan de telefoon gewoon jezelf.”

Storender

Dat bij ‘De Afsprakenmaker’ bijna niemand naar kantoor komt, is geen fundamentele keuze, maar vooral een kwestie van efficiëntie, vermits iedereen nagenoeg de hele tijd aan de lijn hangt. “Als ik de medewerkers samenbreng, zou dat veel storender zijn voor mezelf én voor elkaar”, stelt hij. De thuiswerkers, voor het merendeel dames, werken zes uur per dag. Het zijn vaak medewerkers die voordien in een internationale functie actief waren, maar nu kozen voor een job (veel) dichter bij huis en een betere combinatie met hun gezin. “Het gaat om profielen die gewend zijn om zelfstandig te kunnen werken”, benadrukt Lambrecht.

Ze werken aan een vast loon en krijgen een pc en een gsm van de werkgever ter beschikking. Hun job is resultaatgeboden: er worden op voorhand regels afgesproken over het aantal afspraken.

