Vliegverkeer zwaar verstoord tijdens nationale staking: Charleroi dicht, 317 annulaties op Brussels Airport en Ryanair schrapt hele programma

Brussel - Had u woensdag een vlucht gepland? Dan ziet het er niet zo goed uit. Door de nationale staking wordt het vliegverkeer in ons land zwaar gehinderd. De luchthaven van Charleroi blijft helemaal gesloten, luchtverkeersleider Skeyes (het vroegere Belgocontrol) staakt en ook meer dan de helft van de vluchten op Brussels Airport werden geschrapt. En ook Ryanair, waar eerst gezegd werd dat de vluchten gewoon zouden doorgaan, schrapt nu alle vluchten.

Het is de voorbije dagen duidelijk geworden dat het vliegverkeer woensdag sterk verstoord zal worden door de nationale staking. Zo verwachtte de uitbater van de luchthaven van Charleroi zich onder meer aan wegversperringen in de omgeving. De luchthaven koos daarom voor zekerheid voor de reiziger: alle activiteiten worden opgeschort woensdag.

Al meer dan helft vluchten geschrapt op Brussels Airport

Ook op Brussels Airport zal er een pak hinder zijn. “Momenteel zijn 317 van de 569 geplande vluchten geannuleerd, of 55 procent van alle vluchten”, zo werd vernomen bij woordvoerster Anke Fransen.

26 luchtvaartmaatschappijen hebben al vluchten van of naar de luchthaven van Zaventem gecanceld. Brussels Airlines bijvoorbeeld liet al weten de 222 geplande vluchten allemaal te schrappen. TUI Fly wijkt dan weer uit naar buitenlandse luchthavens. Andere maatschappijen schrappen bijvoorbeeld een heen- en terugvlucht op bestemmingen waar ze meermaals per dag naartoe vliegen.

Op Brussels Airport werden woensdag oorspronkelijk circa 60.000 reizigers verwacht.

Alle Ryanair-vluchten geschrapt

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft haar volledige vluchtprogramma van en naar België op woensdag geschrapt. Dat blijkt uit het vliegschema op de website van Ryanair.

Staking Skeyes

Het aantal geschrapte vluchten kan nog toenemen, nu blijkt dat ook luchtverkeersleider Skeyes aan de nationale staking deelneemt. “Er werd beslist om de capaciteit van het luchtverkeer te beperken tot 50 procent”, aldus woordvoerder Dominique Dehaene. “Op die manier wordt de veiligheid gegarandeerd.”

“Het is netwerkmanager Eurocontrol die beslist hoe het gehalveerde volume luchtverkeer in het Belgische luchtruim verdeeld wordt. Het gaat zowel om opstijgende en landende vliegtuigen van alle luchthavens als overvliegend luchtverkeer. De netwerkmanager zorgt dat alle vluchten kunnen worden uitgevoerd maar dan verspreid in de tijd.”

Voor de vluchten die zouden plaatsvinden, blijft de aanbeveling om ruim op tijd te vertrekken en indien mogelijk alleen met handbagage te reizen.

“Er zal niet gevlogen worden”

ACV-Transcom riep de luchtverkeersleiders van Skeyes op om niet te werken. Bij de liberale vakbond VSOA was er geen actieve stakingsoproep. Maar de mensen die staken worden wel gesteund, aldus vakbondsman Lennert Mervilde.

Secretaris Kurt Callaerts van de christelijke ACV-Transcom wijst er alvast op dat zijn vakbond heel wat personeel vertegenwoordigt, niet alleen bij Skeyes, maar ook elders op Zaventem en de andere luchthavens. Volgens de eigen gegevens gaat de actie “in zeer hoge mate” opgevolgd worden. “In die mate dat het onmogelijk wordt de luchthaven open te houden”, zegt Callaerts. “Het is een combinatie van alles, niet alleen Skeyes, maar bijvoorbeeld ook de bagagisten. Zelfs als de staking bij Skeyes niet volledig is, wat ik betwijfel, zal er niet gevlogen worden.”

Economische schade

De voorzitter van de luchthaven van Zaventem, Marc Descheemaecker, zei afgelopen weekend dat een volledige sluiting van de luchthaven tijdens de nationale staking “10 tot 13 miljoen euro” economische schade zou veroorzaken.