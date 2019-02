Amerikaanse bedrijfsleiders vragen regularisatie van jonge sans-papiers

Een honderdtal bedrijfsleiders heeft maandag in het Amerikaanse Congres opgeroepen om enkele honderdduizenden jonge immigranten die het risico lopen de VS uitgezet te worden, te regulariseren. Zo kunnen die op een legale manier in het land verblijven en werken.

De “Dreamers”, die als kinderen samen met hun ouders illegaal naar de VS kwamen, zijn “onze vrienden, onze buren en onze collega’s. Ze moeten niet wachten op een beslissing van justitie om hun lot te kennen aangezien het Congres nu kan reageren”, schrijven de CEO’s in een brief aan Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden en aan fractieleider van de Republikeinen Mitch McConnell.

Topmannen vanuit verschillende sectoren ondertekenden de brief. Enkele opvallende namen zijn Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Mary Barra (General Motors), Sundar Pichai (Google) en Doug McMillon (Walmart). Ook de miljardair Stephen Schwarzman van BlackStone en vriend van Donald Trump, is een van de ondertekenaars.

“Het moment is aangebroken voor het Congres om te stemmen voor een wet die de Dreamers de garanties geeft die ze nodig hebben”, klinkt het.

Bescherming voor Dreamers

Na de opheffing van DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), een beschermingsprogramma dat opgezet werd door voormalig president Barack Obama, dreigt de uitzetting van honderdduizenden mensen die in de VS zijn opgegroeid na daar soms decennia geleden met hun ouders illegaal te zijn binnen gereisd. Veel van die “Dreamers” hebben nu zelf een gezin en zijn goed geïntegreerd in de Amerikaanse samenleving. Er zijn 700.000 mensen in het programma ingeschreven.

Midden januari hadden de Republikeinen een voorstel ingediend dat ook een tegemoetkoming voorzag in het DACA-programma. Zo zouden de “Dreamers” tijdelijk beschermd worden tegen uitwijzing. Maar er werd geen meerderheid gehaald voor het voorstel.