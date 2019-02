Top 10 jobs in verkoop: meest gegeerde verkoper is er geen

Een bedrijf draait op winst en omzet, en dus op verkoop. We lijsten met Jobat.be de meest gevraagde jobs op die je in dit domein kan aantreffen. Opvallend: de meest gevraagde job in verkoop, verkoopt eigenlijk zelf niet.

We geven een overzicht van de via Jobat gepubliceerde jobs in de functiecategorie ‘verkoop’ over de laatste twaalf maanden. Een categorie waarvan de jobmarkt het de voorbije jaren behoorlijk goed doet.

In de lijst van Jobat valt meteen op dat de meest gevraagde job in verkoop eerder ondersteunend is: sales support & administratie. Al staan op nummer twee en drie wel typische verkoopjobs: respectievelijk de vertegenwoordiger (of sales buitendienst) en de winkelverkoop.

Manager

Toch zien we in de top tien behoorlijk wat diversiteit. Ook customer service hoort bijvoorbeeld tot de categorie van verkoopjobs, net als het technisch commercieel profiel, dat trouwens een behoorlijk knelpuntberoep is. Overigens valt ook de sales engineer onder deze categorie. Of hoe ook in verkoop de (veel gevraagde) technische jobs nooit ver weg zijn.

De meer managementgerichte verkoopprofielen, zoals de salesmanager of business development manager, staan wat dieper in de top tien. En er zijn ook enkele profielen die onze top tien net niet halen: de televerkoop, de franchising of filiaalhouders en de medisch afgevaardigde bijvoorbeeld. Verkoop is dus niet alleen een vak apart, maar ook nog eens een heel divers vak.

