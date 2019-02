De band tussen schrijfsters Saskia Decoster en Hanne Luyten: “Je bent geen slechte moeder als je blij bent als je kind in bed ligt”

Gedaan met de alwetende ouder. Een klein beetje ouder verkondigt vandaag vooral luid hoe slecht hij wel bezig is. Zijn we echt zulke klunzen? Of willen we het gewoon te goed doen? We vragen het aan Saskia De Coster en Hanne Luyten, twee schrijfsters die hun worstelingen met het ouderschap zopas te boek stelden. “Wij zijn de generatie van: de ouders doen maar wat. En de kinderen zullen wel volgen, zeker?”