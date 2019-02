Toekomstprof Jan Rabaey, contrair visionair: “Uw smartphone zal ontploffen en zich verspreiden over uw lichaam”

“Het woord visionair wordt vaak misbruikt”, zei Lieven Scheire ooit. “Maar als het op één man van toepassing is, dan is het wel op Jan Rabaey.” Een minzaam genie uit Veurne, uitvinder van de iPad, bezitter van e-mail sinds 1983. Al drie ­decennia is hij professor aan de vermaarde ­universiteit van Berkeley (Californië), waar hij met de grootste uitvinders van deze tijd consequent twintig jaar vooruit denkt – én dwars denkt. “Ik geloof niet zo in Mars. We zouden beter ons DNA op een ruimteschip zetten.”