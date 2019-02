Advocaat fronst wenkbrauwen bij statement van Alejandro Pozuelo: “Als ik voor Genk werkte, deed ik nu een vreugdedansje”

Alejandro Pozuelo deed wenkbrauwen fronsen met het opvallende statement dat hij gisterenmiddag uitstuurde. Niet alleen bij zijn club Genk of bij de voetbalfans, maar ook bij een advocaat die we de tekst voorlegden. “Als ik voor Genk werkte, deed ik nu een vreugdedansje.” De drie meest opvallende quotes uit het communiqué van Pozuelo uitgelicht.

QUOTE 1. “Het klopt dat ik in januari gezegd heb dat ik bij Genk zou blijven”

Beginnen doet Pozuelo met het statement dat het “absoluut onwaar is” dat hij een overeenkomst had met KRC Genk om tot 14 juni van dit jaar bij de club te blijven. Hij daagt ‘RKC Genk’, zoals hij de club tot vijftien keer (!) toe foutief noemt, zelfs uit het contract publiek te maken. “Ik heb er vertrouwen in dat dat niet zal gebeuren, want ik heb zo’n contract nooit getekend.”

Even verder in de tekst geeft Pozuelo echter toe dat hij vorige maand wél verklaard heeft dat hij tot juni zou blijven. Dat kon hij ook maar moeilijk ontkennen: half januari had hij die uitspraken voor de voltallige Belgische media gedaan, toen bekend raakte dat hij een lucratief aanbod uit het Midden-Oosten had afgeslagen.

Midden januari gaf Genk nog een persconferentie waarin Pozuelo zei dat hij een aanbod uit het Midden-Oosten had afgeslagen om zeker tot de zomer bij Genk te blijven. Foto: BELGA

Zeggen dat je bij een club zal blijven, is niet per se rechtsgeldig. Maar Pozuelo heeft in een ondertekend statement zijn uitspraken nog eens zwart op wit gezet. Juridisch niet zo slim in de discussie tussen Genk en Pozuelo, legt advocaat Thierry Vranken uit.

“Als ik de advocaat van Genk was, deed ik nu een vreugdedansje. Een wijziging aan een overeenkomst, zoals het weglaten van de afkoopclausule van acht miljoen uit het contract van Pozuelo, ontstaat op het moment dat alle partijen daar akkoord mee gaan. Een getekende aanpassing aan zijn contract is daarvoor in principe niet vereist. Wel moet er een begin van bewijs zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld beelden zijn van de persconferentie waarin hij zegt dat hij bij Genk zal blijven. Dat hij zijn uitspraken nu zelf nog eens op papier heeft gezet, geeft Genk alleen maar meer munitie voor de rechtbank.”

QUOTE 2. “Ik werd onder druk gezet door de club om te zeggen dat ik zou blijven”

Pozuelo probeert zijn uitspraak dat hij bij Genk zou blijven uit te leggen door te zeggen dat Genk hem geen andere keuze liet. “Hij beroept zich op een wilsgebrek”, aldus Vranken. “Als hij kan bewijzen dat hij onder druk gezet werd door zijn club, vervalt de aanpassing aan zijn contract.” En maakt het dus niet uit wat Pozuelo al dan niet gezegd of bevestigd heeft.

Foto: Photo News

QUOTE 3. “Genk doet me fysiek en mentaal afzien”

Volgens Pozuelo begaat Genk inbreuken op het arbeidscontract en ziet hij fysiek en mentaal af door de situatie. Op zich zou dat geen invloed mogen hebben op het oordeel van de rechter. Het kan wel nog relevant worden als de rechtbank de Spanjaard in het ongelijk stelt. “Hypothetisch gezien zou hij dat kunnen aangrijpen om de vergoeding die hij de club verschuldigd zou zijn naar beneden te brengen”, legt Vranken uit.

