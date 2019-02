Veni, vidi, Vinicius: tien dingen die u moet weten over het 18-jarige Braziliaanse wonderkind van Real

Volgens Real Madrid-voorzitter Florentino Perez is het slechts een kwestie van tijd vooraleer hij stempels als “de nieuwe Neymar” of “de nieuwe Cristiano Ronaldo” kan afschudden. Hij, dat is Vinicius José Junior, een 18-jarige Braziliaan die Gareth Bale op de bank hield tegen Barcelona en Atletico. Vinicius, vanavond te zien in Amsterdam, moet bij Real een nieuw tijdperk inleiden. Diet zijn de tien dingen die u nu al moet weten.