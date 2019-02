Onze Anderlecht-watcher legt uit waarom het niet botert tussen aanvoerder Trebel en coach Fred Rutten

De kans is groot dat Anderlecht Adrien Trebel (27) nog moet missen tegen Antwerp en Club Brugge. De aanvoerder blijft sukkelen met de knie, maar er zit ook een haar in de boter tussen hem en trainer Fred Rutten. Trebel liep zijn knieblessure op begin januari in de oefenmatch tegen Heidenheim die hij – ook gesteund door de medische staf – niet wou spelen.