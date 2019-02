Opvallend: Antwerp nodigt Vanden Stock uit in Presidential Lounge tijdens Antwerp - Anderlecht

Antwerp, zelf stamnummer 1 in België, respecteert de monumenten in ons voetbal. Voorzitter Paul Gheysens en sportief directeur Luciano D’Onofrio hebben Roger Vanden Stock uitgenodigd voor Antwerp-Anderlecht van zondag. De ex-voorzitter van Anderlecht gaat normaal gezien niet meer naar matchen, maar hij mag het duel bijwonen in de Presidential Lounge op de Bosuil.

Die uitnodiging is opvallend. Gheysens wilde Anderlecht vorig jaar nog kopen – voor 91 miljoen euro? – maar Vanden Stock verkocht zijn club toch voor een lager bod aan Marc Coucke. En RSCA onder Vanden Stock kelderde ook het Eurostadion dat Gheysens met zijn bouwbedrijf Ghelamco in Brussel wilde bouwen.

Maar de rancune is weg. Antwerp staat in het klassement nu ook ruim boven Anderlecht en D’Onofrio en Vanden Stock zijn altijd al vrienden geweest. Zelfs toen Luciano nog Standard runde.

Op de Bosuil zal het huidige Anderlecht-bestuur met Marc Coucke en Michael Verschueren dus niet naast de Antwerp-top zitten. Al is dat dan weer niet zó ongebruikelijk. Oké, Coucke en zijn zakenpartner Joris Ide zijn niet de beste vrienden met Gheysens – door een vastgoedvete in Knokke – maar op Antwerp dineert het bezoekende bestuur meestal apart en gaat Gheysens de bezoekers vaak alleen groeten. Bij RSCA zal de spanning ook groot zijn, want het moet winnen met het oog op Play-off 1.