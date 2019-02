De Red Bull-filosoof die bijna trainer van Club Brugge was

Club Brugge moet morgen Dabbur, Prevljak en Minamino vrezen – drie goeie Salzburg-spitsen – maar ook Ralf Rangnick. De 60-jarige Duitser staat niet op het veld en zit al even bij grote broer Leipzig, maar de Oostenrijkse Red Bull-club volgt wel nog zijn filosofie, die hij ook graag bij blauw-zwart had ingevoerd. Hij was er nog kandidaat-coach.