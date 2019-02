Record: Amerikaanse staatsschuld rondt kaap van 22 biljoen dollar

In de Verenigde Staten heeft de overheidsschuld dinsdag 22 biljoen (22.000 miljard) dollar bereikt, een nieuw record.

Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van Financiën.

Met name de belastingverlagingen van president Donald Trump die het Congres in december 2017 goedkeurde, deden de schuld onlangs fors toenemen.

De Amerikaanse staatsschuld zwelt al decennialang aan en de groei is de laatste jaren onder verscheidene presidenten aan het versnellen.

Over wanneer die overheidsschuld precies zal beginnen te wegen op de economie in de VS bestaat onenigheid onder economen.