69 lijken gevonden in westen van Mexico

In het westen van Mexico zijn in totaal 69 lijken gevonden in een vijftigtal graven. Dat meldt het openbaar ministerie van de staat Colima. Speurders proberen de slachtoffers nu te identificeren en blijven zoeken naar bijkomende graven.

De verschillende lijken werden sinds het begin van deze maand gevonden in Colima. De deelstaat langs de Pacifische kust is een draaischijf in de drugshandel en heeft al jaren te kampen met een golf van geweld. Het moordpercentage was er in 2018 het hoogste van het hele land, met 87,5 doden per 100.000 inwoners.

In Mexico werden in 2018 volgens de officiële statistieken 33.300 mensen omgebracht, 15,5 procent meer dan het jaar voordien. Zowat 40.000 mensen gelden als vermist, op een inwonersaantal van ongeveer 130 miljoen.