Meer dan 2.500 vluchten van en naar VS geschrapt door winterweer

Meer dan 2.500 vluchten van en naar de Verenigde Staten zijn dinsdag geannuleerd door een winterstorm die het het noordoosten en midden-westen van het land treft. Dat meldt de gespecialiseerde website flightaware.com.

Volgens flightaware.com waren er naast 2.512 afgeschafte vluchten ook 5.186 die vertraging hadden. Vooral op de luchthavens in New York en O’Hare in Chicago was er veel hinder. Voor woensdag zijn preventief al 286 vluchten geschrapt.

In het noordoosten van de VS en in het midden-westen woedt een grote winterstorm met hevige sneeuw- en regenval. In het zuiden van de Appalachen is een waarschuwing voor stortvloeden van kracht, zo meldde de nationale weerdienst NWS.

Maandag werden door het winterweer ook al 1.142 vluchten geannuleerd en hadden nog eens 5.828 andere vertraging.

Donderdag en de dagen nadien zal zich een nieuwe winterstorm ontwikkelen boven het centrum van de VS, aldus nog de NWS.