Marouane Fellaini over zijn Chinese transfer en toekomst bij de Rode Duivels: “Als ik stop, zou dat geen verlies betekenen”

Marouane Fellaini is sinds kort actief in China. ‘Big Fella’ liet begin februari Manchester United na 5,5 jaar achter zich voor een avontuur bij Shandong Luneng Taishan. Bij Proximus Sports deed de 31-jarige middenvelder voor het eerst zijn verhaal, inclusief over zijn toekomst bij de Rode Duivels.

“We zullen eerst zien hoe het in China gaat”, antwoordt Fellaini op een vraag net daarover. “Ik zal de tijd nemen en nadenken of ik al dan niet verder ga. Als de bondscoach me nodig heeft, mag hij me bellen en dan zullen we erover praten. Ik weet niet of ik fit zal zijn voor de komende interlands (die van eind maart, red.). Om dan op de bank te zitten, dat is niet… Als ik bovendien zou stoppen, zou dat geen verlies betekenen. Er zijn goede jonge spelers die me kunnen vervangen.”

Fellaini geeft wel toe dat hij de nationale ploeg zou missen. “Ik zou de jongens missen want het zijn vrienden. We spelen al meer dan tien jaar samen. Maar ik heb niet gezegd dat ik ga stoppen. Ik zeg alleen dat we zullen zien.”

Sober afscheid

Voor ‘Big Fella’ was het tijd voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. “Ik ben 31 jaar”, aldus Fellaini. “Shandong bood me een nieuwe uitdaging. De adrenaline van het spelen tegen grote teams, de grote wedstrijden, de grote spelers, de kwaliteit… Ik ga dat missen, maar het was tijd voor mij.”

Een groots afscheid bij Man United wilde Fellaini niet. “Ik ging sober weg”, aldus de middenvelder. “Ik kwam de kleedkamer binnen toen er een paar spelers waren. Ik pakte in en ging weg. Achteraf kreeg ik berichten en telefoontjes. Ik hou goede herinneringen over aan Manchester, waar ik geweldige spelers en mensen heb ontmoet.”

Fellaini bevestigde de interesse van verschillende Europese clubs, waaronder Milan, maar uiteindelijk koos hij toch bewust voor China. “Axel Witsel vertelde me veel positieve dingen over China. Net zoals Yannick Carrasco. Ik weet dat ik eraan moet wennen. Het is hier een andere cultuur en een andere omgeving.”