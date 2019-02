Kylian Mbappé is amper 20, maar staat nu al op gelijke hoogte met… Ronaldo en Zidane

De amper 20-jarige Mbappé zit nu al aan veertien Champions League-doelpunten en dat in amper 24 Europese optredens. Dat zijn er evenveel als Ronaldo, de Braziliaanse, en Zinédine Zidane. Geen slechte gezelschap dus. Bovendien was het liefst zijn tiende doelpunt op verplaatsing.

71% - 71% of Kylian Mbappe’s Champions League goals have come away from home (10/14), that’s the highest ratio in the competition for players with more than 10 goals in the competition. Nerves.#MUNPSG pic.twitter.com/DT2cSMXwpL