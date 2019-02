Bijna 300 luxewagens verdwenen na internationale top in Papoea-Nieuw-Guinea

Niet alleen bij ons blijft al eens iets aan de vingers kleven. De politie van Papoea-Nieuw-Guinea is op zoek naar bijna 300 wagens die uitgeleend werden aan personeelsleden, om wereldleiders in stijl te vervoeren tijdens een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), vorig jaar in het land.

“Er zijn 284 voertuigen aan personeelsleden gegeven om te gebruiken tijdens de APE-top, maar die nog niet teruggegeven werden”, zegt hoofdinspecteur Dennis Corcoran dinsdag.

Een speciaal opgerichte politie-eenheid moet de wagens nu terugvinden. Het gaat onder meer om Landcruisers, Mazda’s en Fords. “Iedereen die staatsgoederen heeft gekregen of er via illegale weg is aangeraakt, zal gearresteerd en aangeklaagd worden”, waarschuwde de politie.

De duurste wagens werden wel ingeleverd. “De veertig Maserati’s en de drie Bentley’s bevinden zich in uitstekende staat”, aldus Corcoran, die zei dat de wagens achter slot en grendel worden bewaard. Negen van de vermiste wagens werden gestolen, andere werden dan weer beschadigd teruggebracht.

De Zuid-Pacifische archipel met 7,3 miljoen inwoners trok alle registers open voor de APEC-top, in de hoop zich zo op de wereldkaart te zetten en investeringen te lokken. Het land is een van de armste APEC-landen. De beslissing om een duur wagenpark aan te kopen speciaal voor de top werd dan ook fel bekritiseerd.

De top vond plaats in november in de hoofdstad Port Moresby, en was de grootste bijeenkomst die het land ooit organiseerde.