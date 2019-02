Manchester United-coach Solskjaer na Europese thuisnederlaag: “We moeten eerlijk zijn, PSG is gewoon veel beter”

Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer reageerde dinsdagavond realistisch na de 0-2 nederlaag van zijn team in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. “Dit PSG speelt gewoon op een hoger niveau dan ons”, aldus de T1 van ManU.

“Het was een evenwichtige match”, stak de Noor van wal. “Het eerste doelpunt hadden we niet mogen incasseren. Het tweede was simpelweg dankzij hun grote klasse. Het was niet onze beste wedstrijd, maar je kan er ook niet om heen dat dit PSG gewoon veel meer kwaliteiten heeft dan ons. Zowel achteraan als vooraan staan absolute topspelers. Het is niet voor niets dat zij favoriet waren. Dit niveau willen wij ook ooit bereiken, de echte wereldtop.”

Toch wilde Solskjaer nog niet helemaal de handdoek gooien. “Nog niet alles is verloren. Deze club kan in de terugwedstrijd nog terugslaan. In de kleedkamers zag ik heel veel teleurgestelde jongens, maar ze zijn vastberaden in Parijs een goede prestatie te leveren. Daar wacht ons een immense taak, maar wij zijn Manchester United. Wij slaan altijd terug.”

Solskjaer zag Anthony Martial en Jesse Lingard uitvallen met spierblessures en kon dat minder goed opvangen dan zijn collega bij PSG Thomas Tuchel, die vooraf sterspelers Neymar en Edinson Cavani en Rode Duivel Thomas Meunier moest missen. “Dat is ook hun kracht”, besloot Solskjaer. “Ze hebben nog zoveel spelers achter de hand. Ook wij kijken uit naar versterkingen, al weten we ook dat er zo veel jong talent bij ons aan zit te komen. Nee, ik denk niet dat deze nederlaag een terugval zal inleiden. In de Champions League weet je dat het moeilijk wordt, het draait dit seizoen voor ons toch vooral om de Premier League. Daar willen we absoluut de top vier halen.”

