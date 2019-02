Union en KV Mechelen scheuren hun broek aan wangedrag in beker, ook KV Kortrijk beboet door voetbalbond

Brussel - Union Sint-Gillis moet van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een boete van 3.500 euro betalen, omdat supporters zich tijdens de bekermatch tegen KV Mechelen in het Dudenpark misdroegen. Ook Malinwa kreeg dinsdag een boete van 2.000 euro opgelegd.

De return in de halve finales van de Beker van België (1-2 nederlaag) was een frustrerende voetbalavond voor de Unionisten. Enkele supporters lieten zich in het slot van de partij dan ook gaan, en gooiden vanuit de supportersvakken A en C allerlei voorwerpen op het terrein. De match delegate, die waakt over de goede orde, maakte in zijn verslag gewag van karton, bierbekers, aanstekers en muntstukken. Ook de brandweer moest ingrijpen, nadat een vuurpijl op het veld was gesmeten. Union, dat zich dinsdag niet ging verdedigen voor de feiten, moet 3.500 euro ophoesten.

KV Mechelen stond dan weer terecht voor het gebruik van pyrotechnische middelen in het Dudenpark. Enkele supporters staken rookbommen en vuurpijlen af in het bezoekersvak. Johan Timmermans zette namens Malinwa de reeks maatregelen uiteen die tegen deze heethoofden genomen worden, en meldde dat de supporters geïdentificeerd zullen worden. Hoewel bondsprocureur Chris Van Den Bossche een boete van 3.500 euro had geëist, werd die teruggebracht tot 2.000 euro.

Wangedrag van supporters kost KV Kortrijk 1.500 euro boete

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een boete van 1.500 euro opgelegd aan KV Kortrijk, onder meer omdat een supporter in de thuiswedstrijd tegen AA Gent een gevuld waterflesje naar een speler gooide.

Het incident deed zich voor in de slotminuut van de reguliere speeltijd. Vanuit tribune 4 (vak R) in het Guldensporenstadion gooide een supporter van KVK een fles gevuld met water richting Gent-speler Birger Verstraete. Die werd evenwel niet geraakt.

Eerder in de wedstrijd gooiden supporters vanuit tribune 2, opnieuw exclusief voorbehouden voor supporters van de Kerels, met plastieken bekers naar de scheidsrechter en zijn assistenten.

KV Kortrijk verdedigde zich dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie niet, en werd bij verstek veroordeeld tot het betalen van 1.500 euro boete. Het is daardoor niet duidelijk of de heethoofden werden geïdentificeerd.