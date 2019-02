Ajax-supporters trakteren Courtois en zijn ploegmaats bij Real Madrid tot twee maal toe op “zeker 20 zware vuurwerkbommen”

Dinsdagnacht werd tot twee maal toe vuurwerk afgestoken aan het Okura Hotel in Amsterdam, het hotel waar de spelers van Real Madrid meer dan waarschijnlijk sliepen. De Madrilenen, met doelman Thibaut Courtois, zijn later woensdagavond (om 21u00) de tegenstander van thuisploeg Ajax in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League.

De Amsterdamse politie bevestigde dat er in die omgeving rond 3u30 vier mensen zijn aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. Op het Twitteraccount en op de Facebook-pagina van de F-Side, de harde kern van Ajax, staat een filmpje van het vuurwerk. Daarop zijn onder meer grote vuurpijlen te zien en harde knallen te horen.

MATCHDAY!!!

Vannacht bij het okura hotel.

Waar de real Madrid spelers verbleven.





pic.twitter.com/u25b6P5asF — F-SIDE (@FSideNL) 13 februari 2019

“Er werden zeker twintig zware vuurwerkbommen afgestoken”, zei een van de omwonden tegen de lokale televisiezender AT5. „Ik kon zien dat de lichten van veel hotelkamers aangingen. Actie geslaagd! Ik ben wel erg voor Ajax, dus moest er wel om lachen. Dit is anders nooit.”

Het duel, in de achtste finales, vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA. De politie wilde vooralsnog niet bevestigen dat het effectief de spelers van Real Madrid waren die in het Okura Hotel verbleven.