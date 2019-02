Salzburg traint op oefenveld om grasmat van Club Brugge te sparen, bij blauw-zwart ontbreekt alleen Danjuma

Club Brugge begint donderdagavond aan de knock-outfase van de Europa League. Het ontvangt in eigen huis RB Salzburg. Enig probleem: de grasmat. Die ligt er na het winterweer van de voorbije weken én de derby van afgelopen zondag allerminst perfect bij. Salzburg zal daarom op het oefenveld trainen en niet in het stadion, zoals gebruikelijk is bij Europese wedstrijden.

Het veld in Jan Breydel is zo slecht dat Club Brugge gevraagd had om Salzburg op het oefenveld te laten trainen en de UEFA is daar vanmorgen mee akkoord gegaan.

Op de training van Club Brugge deze voormiddag was iedereen present, op de geblesseerde Danjuma na.