Genk-voorzitter Peter Croonen stapt samen met Pozuelo op het vliegtuig naar Praag: “Ik schat de kans hoog in dat hij zich bedenkt”

De delegatie van KRC Genk stapt vanmiddag in Maastricht op het vliegtuig naar Praag. Ook kapitein Alejandro Pozuelo, die de club wil verlaten voor het Canadese Toronto FC, is ondanks de heisa rond zijn transfer van de partij. “We zouden hem graag in onze armen sluiten”, zei voorzitter Peter Croonen voor het vertrek. “Ik schat die kansen hoog in.”